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Emekliye zam müjdesi! En düşüğü 2 bin 964 TL olacak

30 Kasım 2020 Pazartesi - 7:55 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 7:55

Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyordu. Rakamlar netleşmeye başladı. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Memurlara ve memur emeklilerine ocakta yüzde 3’lük zamma ilave olarak enflasyon farkı da göründü. Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 964 lira olacak. En düşük memur maaşının ise 3 bin 918 lira olması bekleniyor.


Memurlar ve memur emeklileri Ocakta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'üta fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması şart. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkı olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin sonuç, Kasım ve Aralık verileriyle ortaya çıkacak.
 
NASIL DEĞİŞECEK?
 
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik 2020 enflasyon tahmini, 6 aylık enflasyonun yüzde 6 olabileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'i bulacak.
 
Merkez Bankası beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 enflasyon tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.
 
Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 2.35 farkla yüzde 5.35'e çıkabilecek. Ocak artışı yüzde 5 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 2 bin 955 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak.
 
Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı gösterecek.
 
MEMURA ÇİFTE KAZANÇ
 
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Ocak zammı yüzde 5 olursa 3 bin 905, yüzde 5.35 çıkarsa 3 bin 918 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 532,59 lira alacak. (Takvim)
 
2 çocuklu memurlar 505,55 lira aile yardımı alıyor.
 
 

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