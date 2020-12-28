Emekliye zam! En düşüğü 2 bin 36 lira...

Milyonlarca emekli ocakta yapılacak zam miktarını merak ediyor. Geri sayım başladı. SGK, Bağ-Kur, emekli sandığı... Tüm emeklilerin maaşları 2021'de yükselecek. 'Emekli maaşım ne kadar olur?' diye araştırma yapan emekli vatandaşlar en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını da merak ediyor. Rakamlar ise netleşmeye başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği tahmini zam oranı emeklilere yüzde 7.96, memur ve memur emeklilerine ise 6.96 olarak göründü.

Milyonlarca emekli, 2021'de maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Zam oranın belli olmasına sayılı günler kala emekli maaşlarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Yeni maaşların ipuçları enflasyon tahminleriyle ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana yüzde 6.96 zam göründü. Emeklilere bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve temmuz-aralıkta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Memur maaş katsayısındaki artış ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak. Merkez Bankası 'nın beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyarken, buna göre yeni gelirler şöyle olacak:

EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 036 TL En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek. MEMURA EN AZ 3 BİN 978 TL Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 978 liraya çıkacak. 540 TL AİLE YARDIMI Memurların eş yardımı 351,09 liradan 375,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 82,60 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 41,30 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak. DOKTORA 2 BİN 808 TL Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 808 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 147 liraya ulaşacak. YAŞLIYA 761 TL 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, zam yüzde 6.96 olursa 761,02 liraya çıkacak. ENGELLİYE 607-911 TL Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 607,50 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 911,24 liraya yükselecek.