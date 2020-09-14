Emekliye 2 bin 921 lira, memura ise...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranları netleşiyor.Ocakta memurlara ve emeklilerine 3 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre en düşük maaş memurlarda 3 bin 860, emeklilerde 2 bin 921 liraya çıkacak.

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan ocak zammı ile birlikte SSK , Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ve memurların maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emekli ve memurların Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...Memurlara, memur emeklilerine ocata hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Merkez Bankası 'nın son beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkabilecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.79'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 860, memur emeklisi maaşı da 2 bin 921 liraya ulaşacak.

524 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 3 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,54 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 520,70 liraya ulaşacak. Eğer zam oranı yüzde 3.79 çıkarsa da 524,72 liralık aile yardımı söz konusu olacak.