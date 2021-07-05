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Emeklilikte yeni dönem! Artık alınıp satılabilecek
Emeklilikte yeni dönem! 1 Temmuz itibarıyla başladı. Bireysel emeklilik sistemi fonları artık alınıp satılabiliyor. Bireysel emeklilik sistemi katılımcıları, tüm BES şirketlerinin fonlarını alıp satabilecek, kendi portföylerine ekleyebilecek. 1 Temmuz itibarıyla de emeklilik fonlarının, bireysel emeklilik sistemi katılımcıları tarafından alım satımı başladı. Peki, katılımcılar, emeklilik fonlarını nasıl alıp satacak, yeni sistem nasıl işleyecek? İşte yeni bireysel emeklilik sistemi ile ilgili tüm detaylar...
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) milat denilecek düzenlemeler yapıldı. BES'te yeni uygulamalar 1 Temmuz itibarıyla başladı. İşte ayrıntılar...