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Emeklilik ile ilgili flaş detay! Yüzde 11.61
Emeklilik fonlarının 2020 yılı getirileri belli oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları geçen yıl tasarruflarına rekor denilecek seviyede getiri elde ettiler ve bu sayede birikimler de arttı.
2020’de emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 26.44 olurken, BES katılımcısının birikimleri enflasyonun 12 puan üzerinde arttı. Altın fonunu tercih edenler ise yüzde 54 getiri sağladı.