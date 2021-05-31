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Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu, 894 lira...
Emeklilik ile ilgili önemli açıklama geldi. Detaylar belli oldu. 894 lira yatırılıyor. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Küçük birikimler ileride büyük rakamlara ulaşacak. Devlet yüzde 25 katkı yapacak. Artık çocuklar adına BES hesabı açtırılacak. Paralar o hesaba yatacak. Emeklilik yaşı ve yeni düzenleme ile ilgili de detaylar açıklandı...
Erken emeklilik, emeklilik yaşı ve gençler için BES sistemi ile ilgili flaş açıklama. Detaylar belli oldu. En fazla 894 lira olacak. Herkes merak ediyordu.