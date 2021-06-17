Emeklilik ile ilgili büyük fırsat! Son tarih belli oldu

Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması! Emeklilik koşullarını yerine getirmiş olan 4/a, 4/b veya 4/c’li vatandaşlar, BAĞ-KUR’a prim borçları varsa emekli olamıyorlar. Örneğin, esnaflık yaparken işleri bozulduğu için primlerini ödeyemeyen bir vatandaş, daha sonra 4/a’lı (SSK) olarak çalışıp emeklilik için gerekli koşulları yerine getirse bile BAĞ-KUR’lu olduğu dönemden prim borcu kaldığı için emekli olamıyor.