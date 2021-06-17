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Emeklilik ile ilgili büyük fırsat! Son tarih belli oldu
Emeklilik ile ilgili son dakika gelişmesi! SGK prim borcu olanlara emeklilik yolu açılıyor. Emekli olmak isteyenlerin SGK'ya olan BAĞ-KUR prim borcunu dört ay içinde ödemesi halinde borçları siliniyor. Sigortalılık süresi ise donduruluyor. Daha önce sigortalılık süresi dondurulanlar ise yapılandırma kanunu kapsamında daha az para ödeyerek sigortalılık süresini canlandırabiliyor. Emeklilik koşullarını sağladıkları halde BAĞ-KUR prim borcu veya dondurulan sigorta süreleri nedeniyle emekli olamayanlar yapılandırma kanunundan yararlanarak emekli olabiliyor. Yapılandırmadan yararlanıp emekli olmak isteyenler başvuruları e-Devlet üzerinden veya elden ya da posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılacak. Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden başvurular ise sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılacak. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması! Emeklilik koşullarını yerine getirmiş olan 4/a, 4/b veya 4/c’li vatandaşlar, BAĞ-KUR’a prim borçları varsa emekli olamıyorlar. Örneğin, esnaflık yaparken işleri bozulduğu için primlerini ödeyemeyen bir vatandaş, daha sonra 4/a’lı (SSK) olarak çalışıp emeklilik için gerekli koşulları yerine getirse bile BAĞ-KUR’lu olduğu dönemden prim borcu kaldığı için emekli olamıyor.