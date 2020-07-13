Emeklileri müjde! Ve belli oldu üç ödeme birden, işte hesaba yatacak para...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve belli oldu. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Emeklilere üç ödeme birden. Zam, ikramiye ve fark. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Milyonlarca kişi bekliyordu ve açıklandı.TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıklamıştı. Buna göre, Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 TL’den 2 bin 233 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 TL’den bin 627 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 451 TL’den bin 534 TL’ye yükseldi. SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bin 500 TL’ye çıkartıldığı için, temmuz ayında ayrıca bir zam yapılmadı. En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıktı. Ödeme tarihleri belli oldu.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

“Emeklilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum.” dedi.

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