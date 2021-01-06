Emeklileri ilgilendiren zam kararı! Hesaplara 740 lira yatacak...

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Hesaplara 740 lira yatırılacak. Kuruşu kuruşuna hesaplandı ve belli oldu. Enflasyon rakamları açıklandı bununla birlikte memur zammından sonra bir zam daha yapıldı. Yeni artışla birlikte memur emeklilerinin her ay aldığı ek ödeme ücreti de yükseldi. En düşük 114 lira, en yüksek 740 lira para ödenecek. En düşük memur emekli maaşı ise yeni zamla 2.860 lira oldu. İşte memur emeklilerin 2021 Ocak zamlı maaşları...

Yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber geldi ve tek tek açıklandı. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da yükseldi. En düşük 114 lira ve en yüksek 740 lira ek ödeme yapılacak. Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin yeni yılda alacakları zamlı maaşları da belli oldu. Buna göre, memur emeklileri, ocak ayında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. Memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz -aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. Toplu sözleşmeye göre de emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi. İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 4’ü aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK’in açıkladığı 2020 Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 8,36 olunca; memur emeklileri için de yüzde 4’lük enflasyon farkı oluştu.

EN DÜŞÜK 114 LİRA EN YÜKSEK 740 LİRA EK ÖDEME

Böylece toplu sözleşmedeki yüzde 3’lik zam ve enflasyon farkıyla birlikte memur emeklileri 2021’in Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 7,36 zamlı olacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı yeni zamla birlikte 2.860 liraya yükselecek. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artacak. Buna göre 114 lira ile 740 lira arasında ek ödeme alınacak. Memur emeklileri 2020 yılının ocak ayında yüzde 5.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 olmak üzere geçen sene toplam yüzde 11.25 zam almışlardı.