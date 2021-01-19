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Emeklilere zam ve fark! Ödeme tarihleri belli oldu...

19 Ocak 2021 Salı - 10:12 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 10:14

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyordu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 zam oranları da belli oldu. Aralık ayında belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılıyor. Buna göre memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak. Peki, emekli maaş farkını ne zaman alacak? İşte zamlı emekli maaşı ve zam farkları...


Milyonlarca emeklinin bekliyordu ve belli oldu. Emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zamlardaydı. Memur ve emekli için ocak ayı zam ayı oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında da yüzde 8.36 oranında artış yapıldı.
 
 
Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi temmuzda yüzde 4 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 3 yansıtılacak.
 
YÜZDE 7.36’YA ÇIKTI
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; ikinci 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 8.36 arttı. Bu da temmuz zammı olan yüzde 4’ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 4.36’lık (8.36-4=4.36) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 7.36 (3+4.36=7.36) olacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak.
 
MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
 
Memur emeklisi, maaşını doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında çekiyor. Enflasyon ayın 4’ünde belli olduğundan yüzde 4.36’lık fark maaş tarihine yetişemedi. Kaldı ki maaşlarını 1, 2 ve 3 Ocak’ta çekecek emeklilere kısıtlamalar nedeniyle maaşları 31 Aralık’tan önce yatmıştı. Geçen yıl zam farkı 25-28 Ocak’ta ödenmişti. 2.3 milyon memur emeklisinin zam farkının geçmiş uygulamalara göre bu yıl 20-25 Ocak veya 22-27 Ocak arasında yatması muhtemel. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bu hafta açıklama yapması bekleniyor. Farkların yatacağı tarih maaş gününe göre belirlenecek. En düşük memur emekli maaşında 207 liralık artış olacak.
 
 
SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK? 
 
En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye yükselecek.
 
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
 
 

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

 

2020 Temmuz

2021 Ocak

 

SSK (2000 ÖNCESİ)

2.233

2.420

 

SSK (2000 SONRASI)

1.500

1.500

 

BAĞ-KUR (ESNAF)

1.627

1.763

 

BAĞ-KUR (TARIM)

1.534

1.662

 
 

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

Temmuz

Ocak

 

1.500

1625

 

1.586

1719

 

1.692

1834

 

1.798

1948

 

1.904

2063

 

2.009

2177

 

2.115

2292

 

2.221

2407

 

2.327

2522

 

2.432

2635

 

2.538

2750

 

2.644

2865

 

2.750

2980

 

2.855

3094

 

2.961

3209

 

3.067

3324

 

3.173

3438

 

3.278

3552

 

3.384

3667

 

3.490

3782

 

3.596

3897

 

3.701

4011

 

3.807

4125

 

3.913

4240

 

4.019

4355

 

4.124

4469

 

4.230

4584

 

4.336

4699

 

4.442

4814

 

4.547

4927

 

4.653

5042

 

4.759

5157

 
 
SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TARİHLERİ
 
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?  
 
En düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
 
2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI
 

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

Temmuz

Ocak

 

 

1.534

1662

 

 

1.586

1719

 

 

1.692

1834

 

 

1.798

1948

 

 

1.904

2063

 

 

2.009

2177

 

 

2.115

2292

 

 

2.221

2407

 

 

2.327

2522

 

 

2.432

2635

 

 

2.538

2750

 

 

2.644

2865

 

 

2.750

2980

 

 

2.855

3094

 

 

2.961

3209

 

 

3.067

3324

 

 

3.173

3438

 

 

3.278

3552

 

 

3.384

3667

 

 

3.490

3782

 

 

3.596

3897

 

 

3.701

4011

 

 

3.807

4125

 

 

3.913

4240

 

 

4.019

4355

 

 

4.124

4469

 

 

4.230

4584

  
 
BAĞ-KUR EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ 
 
 
 

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