Emeklilere zam ve fark! Ödeme tarihleri belli oldu...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyordu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 zam oranları da belli oldu. Aralık ayında belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılıyor. Buna göre memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak. Peki, emekli maaş farkını ne zaman alacak? İşte zamlı emekli maaşı ve zam farkları...

Milyonlarca emeklinin bekliyordu ve belli oldu. Emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zamlardaydı. Memur ve emekli için ocak ayı zam ayı oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında da yüzde 8.36 oranında artış yapıldı.

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi temmuzda yüzde 4 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 3 yansıtılacak.

YÜZDE 7.36’YA ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; ikinci 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 8.36 arttı. Bu da temmuz zammı olan yüzde 4’ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 4.36’lık (8.36-4=4.36) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 7.36 (3+4.36=7.36) olacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Memur emeklisi, maaşını doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında çekiyor. Enflasyon ayın 4’ünde belli olduğundan yüzde 4.36’lık fark maaş tarihine yetişemedi. Kaldı ki maaşlarını 1, 2 ve 3 Ocak’ta çekecek emeklilere kısıtlamalar nedeniyle maaşları 31 Aralık’tan önce yatmıştı. Geçen yıl zam farkı 25-28 Ocak’ta ödenmişti. 2.3 milyon memur emeklisinin zam farkının geçmiş uygulamalara göre bu yıl 20-25 Ocak veya 22-27 Ocak arasında yatması muhtemel. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bu hafta açıklama yapması bekleniyor. Farkların yatacağı tarih maaş gününe göre belirlenecek. En düşük memur emekli maaşında 207 liralık artış olacak.

SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye yükselecek. SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI 2020 Temmuz 2021 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763 BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları Temmuz Ocak 1.500 1625 1.586 1719 1.692 1834 1.798 1948 1.904 2063 2.009 2177 2.115 2292 2.221 2407 2.327 2522 2.432 2635 2.538 2750 2.644 2865 2.750 2980 2.855 3094 2.961 3209 3.067 3324 3.173 3438 3.278 3552 3.384 3667 3.490 3782 3.596 3897 3.701 4011 3.807 4125 3.913 4240 4.019 4355 4.124 4469 4.230 4584 4.336 4699 4.442 4814 4.547 4927 4.653 5042 4.759 5157

SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TARİHLERİ