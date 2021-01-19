Emeklilere zam ve fark! Ödeme tarihleri belli oldu...
19 Ocak 2021 Salı - 10:12 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 10:14
Milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyordu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2021 zam oranları da belli oldu. Aralık ayında belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. İlk olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılıyor. Buna göre memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak. Peki, emekli maaş farkını ne zaman alacak? İşte zamlı emekli maaşı ve zam farkları...
Milyonlarca emeklinin bekliyordu ve belli oldu. Emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zamlardaydı. Memur
ve emekli için ocak ayı zam ayı oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 7.36, SSK
ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında da yüzde 8.36 oranında artış yapıldı.
Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz
aylarında yansıtılıyor. Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi temmuzda yüzde 4 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 3 yansıtılacak.
YÜZDE 7.36’YA ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; ikinci 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 8.36 arttı. Bu da temmuz zammı olan yüzde 4’ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 4.36’lık (8.36-4=4.36) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 7.36 (3+4.36=7.36) olacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak.
MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Memur emeklisi, maaşını doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında çekiyor. Enflasyon ayın 4’ünde belli olduğundan yüzde 4.36’lık fark maaş tarihine yetişemedi. Kaldı ki maaşlarını 1, 2 ve 3 Ocak’ta çekecek emeklilere kısıtlamalar nedeniyle maaşları 31 Aralık’tan önce yatmıştı. Geçen yıl zam farkı 25-28 Ocak’ta ödenmişti. 2.3 milyon memur emeklisinin zam farkının geçmiş uygulamalara göre bu yıl 20-25 Ocak veya 22-27 Ocak arasında yatması muhtemel. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bu hafta açıklama yapması bekleniyor. Farkların yatacağı tarih maaş gününe göre belirlenecek. En düşük memur emekli maaşında 207 liralık artış olacak.
SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz
2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)
2.233
2.420
SSK (2000 SONRASI)
1.500
1.500
BAĞ-KUR (ESNAF)
1.627
1.763
BAĞ-KUR (TARIM)
1.534
1.662
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Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.500
1625
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584
4.336
4699
4.442
4814
4.547
4927
4.653
5042
4.759
5157
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SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TARİHLERİ
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
En düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.534
1662
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584
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BAĞ-KUR EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ