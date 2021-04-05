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Emeklilere iyi haber! Maaş hesabına yatırılacak

Emeklilere iyi haber! Maaş hesabına yatırılacak Yüz binlerce emekli bekliyordu. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Tüm emekliler yararlanıyor.
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