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Emeklilere 1.000 TL karşılıksız veriliyor! 3 gün içinde hesaba yatıyor...

23 Eylül 2021 Perşembe - 15:40 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 16:00

Emekliler için güzel haber! 1.000 TL ödeme yapılıyor. Karşılıksız veriliyor. Başvuru yapan tüm emekliler faydalanabiliyor. 3 iş günü sonrasında para hesaba yatmış oluyor. Kuveyt Türk resmen duyurdu. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, banka aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emeklilere ödeme yapılıyor. Promosyon miktarı 750 liradan başlıyor ve maaşlara göre 1.000 liraya kadar yükseliyor.


Tüm emekliler alabiliyor. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor. Emeklilere 1.000 TL karşılıksız olarak ödeniyor. Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar, birçok avantajı emekli vatandaşların kullanımına sunuyor. Kuveyt Türk de emekli maaşını taşıyanlara vereceği promosyon miktarını ve detaylarını açıkladı.
 
Bankadan yapılan açıklamaya göre, SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı,  SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda  bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi  yapılacak.
 
ÖDENECEK PROMOSYON MİKTARLARI
 
Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL  ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri  emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.     
 
Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm  banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkanı da bulan müşteriler, ayrıca ortak  ATM'lerden işlem başına 2 bin TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para  çekebilecek.   
 
PROMOSYON ÖDEMELERİNİN DETAYLARI
 
Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli oluyor.
 
Emekli maaşını bankaya yeni taşıyan müşteriler maaşlarını en az 1 defa bankadan aldıktan sonra, mevcut emekli maaş müşterisiyse beklemeksizin, en yakın Kuveyt Türk şubesine giderek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü sonrasında, ödeme müşterinin hesabına gerçekleştiriliyor.
 
Birden fazla emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları durumunda maaşlarının toplamı dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılıyor.
 
NE ZAMAN BAŞVURU YAPILIYOR?
 
Maaşını Kuveyt Türk’e yeni taşıyan müşteri ilk maaşı bankadan aldıktan sonra başvuru yapabilirken, mevcutta maaşını bankadan alan müşteriyse istediği zaman başvuru yapabiliyor.
 

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