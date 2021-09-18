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Emekliler için flaş açıklama! Gıda ve yakacak yardımı, kredi kartı borcu desteği...

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 12:28 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 12:49

Emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama! Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), aylık geliri, asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında kalan emeklilerin, Kovid-19 salgını koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek bu durumdaki emeklilere yakacak ve gıda yardım yapılmasını talep etti. Dernek tarafından salgın döneminde çalışma imkanı bulamayan ve kredi veya kredi kartı ödemelerini yapamadıkları için bankaların kara listelerine düşen emeklilerin kredi borçlarının ötelenmesi ve bunlara esnaf, çiftçi ve KOBİ'lere yapılan desteklemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.


TÜED Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında,  Türkiye'nin ve emeklilerin gündemini değerlendirmek üzere dün Ankara'da toplandı.
 
Toplantının sonuç bildirisinde, istihdam artırıcı üretim modellerinin  acilen hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.
 
Başta emekliler olmak üzere alım gücü giderek düşen dar gelirli  kesimlerin desteklenmesi ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine  çekilerek ödenmesi taleplerinin yer aldığı bildiride, Anayasa'da, milli birliği  sağlayan ve değiştirilemeyecek olan temel ilkelerin, ilelebet korunması gerektiği  vurgulandı.
 
"Refahtan da pay verilmeli"
 
Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Emeklinin, intibak sorunu en geç 2022'de çözülmeli. 2000 sonrasında  emekli olanları mağdur eden ve aylıkları düşüren, 'emekli aylığı hesaplama karma  sistemi' aylıklar arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle, her yıl aylıkları  düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için  'tek bir aylık hesaplama sistemi' getirilmelidir. TÜFE'ye endeksli yüzdeli  zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden  5510 sayılı Kanun'un 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte  refahtan da pay verilmelidir. Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve  standart birliğinin sağlanması için 506 sayılı Kanun döneminde olduğu gibi  gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olarak  belirlenmelidir."
 
Vergi iadesinin yerine getirilen ve yüzde 4-5 arasında değişen ek  ödeme yüzdelerinin KDV ve ÖTV oranları esas alınarak yüzde 8-10 oranlarına  yükseltilmesi gerektiği ifade edilen bildiride, emeklilerin, ödeme gücünü aşan  katkı paylarından muaf tutulması istendi.
 
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin günün koşullarında yetersiz  kaldığı ifade edilen bildiride, bunların enflasyona endekslenmesi talebi de yer  aldı.
 
Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak  mevzuat değişikliklerinin yapılması isteğinin yer aldığı bildiride, yetersiz  kalan promosyon ödemelerinde artışı öngören bir güncelleme yapılması gerektiği  belirtildi.
 
"Emekliye konut alım ve kira desteği sağlanmalı"
 
Bildiride şunlar kaydedildi: "Evi olmayan emeklilerimizin ev sahibi olması için TOKİ ile uygun  ödeme koşullarıyla emeklilere özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde  25 kontenjan, yüzde 50'ye yükseltilmelidir. Aylık geliri, Türkiye İstatistik  Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal asgari  ücretin altında kalan emeklilerimize kira desteği sağlanmalıdır. Aylık geliri,  TÜİK tarafından yayımlanan asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin  altında kalan emeklilerimiz, pandemi koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma  sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki emeklilerimize yakacak ve gıda  yardımları sağlanmalıdır."
 
Salgın döneminde artan haberleşme, elektrik, su, temizlik ve gıda  harcamalarına dikkat çekilen bildiride, enflasyon hesaplamalarında kullanılan  "Harcama Sepeti"nin acilen güncellenmesi talep edildi.
 
Salgın döneminde çalışma imkanı bulamayan ve kredi veya kredi kartı  ödemelerini yapamadıkları için bankaların kara listelerine düşen emeklilerin  kredi borçlarının ötelenmesi ve bunlara esnaf, çiftçi ve KOBİ'lere yapılan  desteklemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.
 

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