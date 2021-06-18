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Emekli olmak isteyene güzel haber! 36 ayda emeklilik...
Emekli olmak isteyene büyük fırsat. 36 ay boyuncu borç ödeyip emekli olmak mümkün. Yapılandırma yasası emekli olmak isteyen Bağ-Kur'lulara üç önemli fırsat getiriyor. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek. İşte emekli olmak isteyen yüz binleri ilgilendiren tüm detaylar...
Emekli olmak isteyen yüz binlere son dakika müjdesi. Yapılandırma yasası Bağ-Kur'lular için üç ayrı avantaj getiriyor. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek. İşte fırsatın ayrıntıları...