Emekli, memur... Halkbank'tan 6 ay ödemesiz nakit para

Kamu bankalarının başında gelen Halkbank Corona virüs salgını sürecinde vatandaşların borçlarını ödemesi ve eski durumlarına kısa sürede dönmesi için Sosyal Hayatı Destek Kredisi verdiğini resmen duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada 30 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz nakit para desteği verildiği aktarıldı. Sosyal Hayatı Destek Paketi nedir?

Halkbank tarafından vatandaşlara 30 bin TL’ye kadar aylık %0,55’ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz nakit para desteği verildiği açıklandı.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ

Banka tarafından yapılan açıklamada, "Küresel pademiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55’ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur." denildi.

30 BİN TL'YE KADAR 6 AY GERİ ÖDEMESİZ NAKİT PARA DESTEĞİ

Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi adıyla vatandaşlara sunulan hizmet hakkında detayları da paylaşan Banka tutar ve ödeme koşullarını da ayrıntılı bir şekilde vatandaşlara açıkladı. Halkbank kredi açıklamasında, "Dilerseniz anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile %0,82 faiz oranıyla kullanabilirsiniz. Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank tarafından sunulan Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketine başvuruların en yakın Halkbank Şubemizi ziyaret ederek gerçekleştirilebilirken ayrıca internet üzerinden de yapılabileceği bildirildi.

Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda, proforma fatura veya kesin fatura ile en yakın Halkbank Şubesi’ni ziyaret ederek kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvuru tutarınızın en fazla proforma / kesin fatura değeri kadar olması gerekmektedir.