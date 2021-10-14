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Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) |  14 Ekim 2021 Perşembe - 18:00 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 18:00

Adana'da emekli doktor Kemal Keser'in (56), evinde başından pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.


Olay, Yüreğir ilçesi DSİ TOKİ Yeşilken Konutları'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. 8inci kattaki dairesinde yalnız yaşayan emekli doktor Kemal Keserin yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca evine gitti. Keser kapıyı açmayınca telaşlanan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Keser'i başından vurulmuş, yanında pompalı tüfekle yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keserin hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Keserin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Keserin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evinin çöp eve döndüğü bildirildi.
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Adana emekli doktor pompalı tüfek
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