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Elif Aksu ile Burak Yörük ayrıldı mı?

12 Ocak 2021 Salı - 18:02 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 18:02

Avusturya'da yaşayan Türk model Elif Aksu ile oyuncu Burak Yörük'ün ayrıldığı iddia edildi. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı görüldü


 
2018'de Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan Türk model Elif Aksu, oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşıyordu.
 
Bir dönem Neymar ile oynadığı reklam filmiyle gündeme gelen Aksu ile Yörük'ün, yollarını ayırdığı öne sürüldü. Ünlü çiftin, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi.
 
Burak Yörük'ün, Londra Metrosu'ndaki bu fotoğrafını Elif Aksu'nun çektiği konuşuluyordu. Aksu, "Evet, o fotoğrafı ben çektim ama arkadaşız. Birlikte değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

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