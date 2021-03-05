Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrildi. Kasım ayından bu yana değişen ekonomi politikalarının yanı sıra reformların uygulanacağına yönelik beklentiler gündemde. Peki, Ekonomi paketi ne zaman açıklanacak? Yeni teşvikler olacak mı? Vergi reformu olur mu? İşte ekonomi paketi ile ilgili detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paketin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında duyurmuştu. Gözler Ekonomi Paketi'nin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Ekonomi paketi ne zaman açıklanacak? Yeni teşvikler olacak mı? Vergi reformu olur mu? İşte ekonomi paketi ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrilirken, kasım ayından bu yana değişen ve takdir toplayan ekonomi politikalarının yanı sıra reformların uygulanacağına dair kararlılığın gösterilmesi de ülke ekonomisinde not artırımlarını beraberinde getirecek bir rotanın şekilleneceğine işaret ediyor.

EKONOMİ PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paketin gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu paketi kamuoyuna açıklayarak ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını ifade etmişti.