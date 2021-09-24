Ege Denizi'nde korkutan deprem!
24 Eylül 2021 Cuma - 17:58 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 17:58
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde Kos Adası açıklarında 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada depremin derinliğinin 9 km olduğu belirtildi.
Kandilli verilerine göre Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 17.19'da, Ege Denizi'nde Kos Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Denizde meydana gelen deprem yerin 9.1 kilometre altında oluştu.