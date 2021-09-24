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Ege Denizi'nde korkutan deprem!

24 Eylül 2021 Cuma - 17:58 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 17:58

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde Kos Adası açıklarında 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada depremin derinliğinin 9 km olduğu belirtildi.


Kandilli verilerine göre Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 17.19'da, Ege Denizi'nde Kos Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Denizde meydana gelen deprem yerin 9.1 kilometre altında oluştu.
 

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