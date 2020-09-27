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Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

27 Eylül 2020 Pazar - 19:39 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 19:39

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'da yer alan son dakika haberine göre Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
 
Depremin saati 19.05 olarak belirtilirken derinliği 25.87 km olarak kaydedildi.

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Ege Denizi deprem son dakika
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