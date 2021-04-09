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Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
09 Nisan 2021 Cuma - 20:53
| Son Güncelleme : 09 04 2021 - 20:53
Ege Denizi Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
SONRA OKU
AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi,
Muğla
açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 20.21 olarak açıklanırken derinliği 17.90 km kaydedildi.
ETİKETLER
Ege Denizi
Kandilli Rasathanesi
deprem
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