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Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

09 Nisan 2021 Cuma - 20:53 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 20:53

Ege Denizi Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.


AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi, Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin saati 20.21 olarak açıklanırken derinliği 17.90 km kaydedildi.

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Ege Denizi Kandilli Rasathanesi deprem
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