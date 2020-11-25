Edirne'de 36 saatlik su kesintisi

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent merkezinin içme suyunu karşılayan Kayalıköy Barajında aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranı yüzde 3 seviyesine indiği belirtildi. Açıklamada, "Bu sebeple DSİ Bölge Müdürlüğünce baraj su alma yapısındaki vananın kapatılacağı belediyemize bildirilmiştir. Kayalıköy Barajından su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajından sağlanacaktır. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajından sağlanabilmesi için Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler köyü mevkiinde bağlantısı yapılacak olup, şehir merkezine su iletimi bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra sağlanacaktır. Bu sebeple 26 Kasım perşembe günü saat13.00ten itibaren azami 36 saat süre ile şehir merkezine su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.