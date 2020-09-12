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Ece Uslu yaşadığı kabusu anlattı: 29 senedir o acıyı unutamadım!
Oyuncu Ece Uslu (46), hayatının en unutulmaz anını anlattı: Sarıkamış'ta eksi 42 derecede çekilen 'Ah Gardaşım' filminin setinde donma tehlikesi geçirdim. Çekimler biraz daha uzasa donan ayaklarım kesilebilirdi.
Ece Uslu, 17 yaşında rol aldığı ilk sinema filminin çekimlerinde yaşadığı korkunç anları hiç unutmadı. Ünlü oyuncu, 1991 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir İnanır'ın da rol aldığı 'Ah Gardaşım' filmi için kamera karşısına geçti. Uslu, çok heyecanlıydı ancak kışın çekilen film onu çok zorladı.