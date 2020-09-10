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Karar açıklandı! ECB faiz oranlarını değiştirmedi

10 Eylül 2020 Perşembe - 16:01 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 16:04

Avrupa Merkez Bankası para politikasında değişiklik yapmadı. Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Konseyi uygun olduğunda, tüm enstrümanlarını enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine yakın seyretmesini sağlamak içi ayarlamaya hazır olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.


Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün gerçekleştirdiği Yönetim Konseyi toplantında piyasa beklentilerine paralel olarak para politikası duruşunda değişiklik yapmadı.
 
Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Konseyi uygun olduğunda, tüm enstrümanlarını enflasyonun  sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine yakın seyretmesini sağlamak içi ayarlamaya hazır olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada ayrıca, Yönetim Konseyi'nin 1,35 triyon euro büyüklüğündeki Pandemi Acil Satın Alma Programı (PEPP) çerçevesinde varlık alımlarına devam edeceği, bu alımların para politikasın duruşunun genel olarak  gevşetilmesine katkı yaptığı ve bu yolla pandeminin öngörülen enflasyon  patikasına aşağı yönlü etkisinin telafi edilmesine yardım ettiği de vurgulandı.
 
Varlık alımlarının esnek bir şekilde uygulanmaya devam edileceğini belirten ECB tarafından, "Bu alımlar, Yönetim Konseyi'ne para politikasının düzgün şekilde aktarımına yönelik riskleri etkin şekilde savuşturma imkanı veriyor." ifadeleri kullanıldı.
 
PEPP çerçevesinde net varlık alımlarını en azından Haziran 2021'e kadar devam edeceğini belirten ECB, PEPP çerçevesinde alınan ve vadesi gelen varlıklardan gelen ana para  ödemelerinin en azından 2022 yılı sonuna kadar yeniden yatırıma  yönlendirilmesiyle devam edileceği ifade edildi.

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Avrupa Merkez Bankası faiz oranları ECB
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