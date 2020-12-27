Gazetevatan.com » Magazin » Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses arasındaki 15 yıllık küskünlük sona erdi!
Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses arasındaki 15 yıllık küskünlük sona erdi!
Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses’le 15 yıl süren küslüğünün sona erdiğini söyledi. “Yılbaşı Özel” programı için kamera karşısına geçen şarkıcı Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu.15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama o küskünlüğe son verdik" dedi.
Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses’le 15 yıl süren küslüğünün sona erdiğini söyledi. “Ebru Yaşar’la Yılbaşı Özel” programı için kamera karşısına geçen şarkıcı, çekimlerden önce soruları yanıtladı. “İbo Show”a konuk olan Yaşar, şöyle konuştu: “Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama o küskünlüğe son verdik.”