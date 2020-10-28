Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku!

1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI!

Tv100'ün haberine göre; Davanın 17. celsesinde karar çıktı ve Akkuş’un yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Akkuş daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.