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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku!

28 Ekim 2020 Çarşamba - 12:22 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 12:28

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'la 2018 yılında boşandığı Gonca Sağlam arasındaki hukuk savaşı sürüyor. Akkuş'a kasten yaralama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası verildi.


Gonca Sağlam 2017 yılında eşi Uğur Akkuş’un Göktürk’teki evlerinde yaptıkları kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek şikayetçi olmuştu. Karşılıklı 70’e yakın soruşturma dosyası olan eski karı koca arasında bir yıldır İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ görülen “kasten yaralama” iddiasıyla açılan davada karar çıktı.
 
1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI!
 
Tv100'ün haberine göre; Davanın 17. celsesinde karar çıktı ve Akkuş’un yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Akkuş daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.
 
 
 

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