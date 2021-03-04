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Ebru Şallı'dan çarpıcı açıklamalar! 'Uğur'a 'git' dedim, gitmedi'
Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı sebebiyle kaybeden Ebru Şallı, büyük acıyla nasıl savaştığını anlattı. İş insanı Uğur Akkuş ile dünyaevine giren eski manken, bu kararının nedenini açıkladı.
Spor eğitmeni, Türküye Güzeli ve iş kadını Ebru Şallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Harper's Bazaar dergisine kapak oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor eğitmeni, Türküye Güzeli ve iş kadını Ebru Şallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Harper's Bazaar dergisine kapak oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.