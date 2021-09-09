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e-Nabız'da flaş gelişme! Ve değişti! T.C. kimlik numarası, doğum tarihi...

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 12:42 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 13:07

e-Nabız uygulamasında flaş değişiklik! Milyonlarca vatandaş kullanıyor. Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulaması üzerinden ulaşılabilen 3 yeni özellik devreye girdi. e-Nabız'a kayıtlı olanlar, "Kovid-19 Aşı Durumu" bölümüne tıklayıp, "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu"nu seçtiğinde "Dijital Kovid Sertifikası"nı oluşturabiliyor. Sertifika ayrıca Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına da eklenebiliyor. Avrupa Birliği ülkelerine sorunsuz seyahat edebilmeyi sağlayan Dijital Kovid Sertifikası'nda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi bilgiler bulunuyor.


e-Nabız uygulamasıyla ilgili son dakika değişikliği! Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve vatandaşların her türlü sağlık  kayıtlarına erişimine olanak sağlayan "e-Nabız" uygulaması güncellendi. Bu kapsamda e-Nabız'da yer alan "Kovid-19 Aşı Kartı" bölümü, birkaç  gün önce Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına eklenen "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu"  butonu eklenerek güncellendi.
 
e-Nabız'a kayıtlı olanlar, "Kovid-19 Aşı Durumu" bölümüne tıklayıp,  "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu"nu seçtiğinde "Dijital Kovid Sertifikası"nı  oluşturabiliyor. Sertifika ayrıca Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass  uygulamasına da eklenebiliyor.
 
Avrupa Birliği ülkelerine sorunsuz seyahat edebilmeyi sağlayan Dijital  Kovid Sertifikası'nda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, uygulanan  aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi bilgiler bulunuyor.
 
Sistemden "bağışıklık" ve "Kovid-19 testi" sertifikaları da  oluşturuluyor
 
e-Nabız'a gelen yeni güncellemeyle, son 6 ay içerisinde Kovid-19 testi  pozitif çıkanlar için "Bağışıklık Sertifikası" oluşturma alanı da eklendi. Vatandaşlar, son 72 saat içerisinde yapılan ve negatif sonucu olan  Kovid-19 testlerine yönelik de yine aynı bölümden "Kovid-19 Test Sertifikası" da  oluşturabiliyor.
 
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 6 Eylül'den itibaren konser, sinema  ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılım ile uçak, otobüs, tren gibi toplu  ulaşım araçlarıyla seyahatlerde, son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR  testi zorunluluğu getirilmişti.
 
Kovid-19 geçirmiş ve Bakanlığın bilimsel olarak kabul ettiği  "bağışıklık süresi"ni doldurmamış kişiler bu zorunluluk dışında tutulmuştu. Son güncellemenin, bu kontroller sırasında kolaylık sağlaması  bekleniyor.
 
Eğitim sebebiyle aşı talebinde bulunma özelliği de eklendi
 
Öte yandan "e-Nabız" uygulamasında Kovid-19 aşı kartında yer alan  bilgiler de güncellenirken, sisteme 2. doz mRNA aşısı için talep oluşturma alanı  ile eğitim sebebiyle aşı talebinde bulunma özelliği de eklendi. AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonu, birkaç gün önce Sağlık Bakanlığının  Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da eklenmişti.
 

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