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e-Devlet'ten "engel kaldıran" hizmetler

02 Aralık 2020 Çarşamba - 17:50 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 17:50

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden engellilere yönelik çok sayıda hizmet verildiğini belirterek, "Bu hizmetler, işlemlerin hızlı yapılmasını sağlamasının yanı sıra engellilerimizin yaşam kalitesini de artırıyor." dedi.


Koç, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla  e-Devlet Kapısı'nda bu vatandaşlara yönelik sunulan hizmetlere ilişkin bilgi  verdi.
 
Kullanıcı sayısı 51,5 milyonu geçen e-Devlet Kapısı'nın, toplumun tüm  fertlerinin kolay yararlanabilmesi için her geçen gün geliştiğini ve  yenilendiğini vurgulayan Koç, buradan verilen bilgi ve hizmetlerin mümkün olan en  geniş kitleye erişilebilmesinin en önemli hedeflerden biri olduğunu söyledi.
 
Koç, kurumlarla koordineli yürütülen çalışmalarda özellikle görsel,  işitsel, fiziksel ve zihinsel olmak üzere 4 temel engelli grubu, yaşlı bireyler  ve diğer sebeplerle web içeriğine erişim güçlüğü yaşayan vatandaşların hizmetlere  ulaşımının sağlanmasının büyük önem arz ettiğini bildirdi.
 
Birçok kurumun engelli vatandaşların iş ve işlemlerini ilgilendiren  hizmetlerini e-Devlet Kapısı'na entegre ettiğini vurgulayan Koç, "e-Devlet Kapısı  üzerinden engellilere yönelik çok sayıda hizmet veriliyor. Bu hizmetler,  işlemlerin hızlı yapılmasını sağlamasının yanı sıra engellilerimizin yaşam  kalitesini de artırıyor." diye konuştu.
 
Koç, e-Devlet Kapısı'nda engelli vatandaşlara yönelik sunulan bazı  hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"Engelli Kimlik Kartı Ön Başvuru Hizmeti sayesinde sağlık kurulu  raporuyla yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen ve Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olan her birey, engelli kimlik kartı almak için ön başvurusunu e-Devlet  Kapısı üzerinden yapabiliyor. Bakım İhtiyacı Olan Engellilerin Kurumsal Bakım  Taleplerinin Ön Başvurusu Hizmeti kullanılarak, engellilere ilişkin resmi ve özel  kurum bakımına yönelik başvuruda bulunulabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme  Bilgileri Sorgulama Hizmeti ile engellilerin evde bakım ödemelerinin bilgileri  görüntüleniyor. Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Hizmeti de e-Devlet  Kapısı üzerinden sunuluyor."
 
"e-İmzalı erişkinler, sağlık kurulu raporlarını sorgulayabiliyor"
 
e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı  (EKPSS) Kura Tercih Bilgi Sistemi'nin engelli memur adaylarına tercihlerinde  yardımcı olduğuna işaret eden Koç, e-imzalı erişkinler için Engellilik Sağlık  Kurulu Raporları Sorgulama hizmetiyle de sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen  engellilik sağlık kurulu raporlarının sorgulanabildiğini dile getirdi.
 
Koç, görme engellilerin bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlayarak  eğitim ve öğretimlerine destek olmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak  amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Konuşan Kitaplık  uygulamasına e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılabildiğini hatırlatarak, şu  değerlendirmede bulundu:
 
"Milli Kütüphane Görme Engelliler İçin Sesli Kitapların Postayla  Gönderim Talebi hizmeti, e-Devlet Kapısı üzerinden sunuluyor. Engellilik Vergi  İndirimi Başvuru İşlemleri hizmetine, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş  yapılabilmektedir. e-Devlet'te Engel Yok Projesi kapsamında gerçekleştirilen  Engelsiz Çağrı Merkezi ile işaret dili bilen çalışanlarla görüntülü görüşme  imkanına kavuşan engelli vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı ile ilgili tüm soru ve  sorunlarına buradan destek alıyor."
 
"Görüntülü Çağrı Merkezi işitme engellilerin yaşam kalitesini  artırıyor"
 
Koç, işitme engelli vatandaşların Görüntülü Çağrı Merkezi hizmetiyle  operatörlerle işaret dili veya yazı kullanarak istek, öneri ve şikayetlerini  mobil cihazları üzerinden de kolaylıkla aktarabildiğine dikkati çekerek,  "Uygulama marketlerinden indirilerek kullanabilen mobil uygulamayla işitme  engelli vatandaşların, e-Devlet Kapısı ile ilgili istek ve önerileri doğrudan  vatandaş temsilcilerine iletiliyor. Böylece iletişim kaynaklı yanlış anlaşılmalar  ve zaman kaybı önlenerek, işitme engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin  artırılması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.
 
Bunların dışında 65 yaş üstü vatandaşlar için de hayatı kolaylaştıran  pek çok hizmeti e-Devlet Kapısı'nda hizmete sunduklarını belirten Koç, henüz  pilot aşamasında olan Adrese Teslim Şifre uygulamasının yoğun ilgi gördüğünü  söyledi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, daha  önce hiç e-Devlet Kapısı şifresi almamış olan 65 yaş üstü vatandaşların bu  şifresinin beyan edecekleri adreslerinde güvenli bir şekilde kendilerine teslim  edilmesi amacıyla Adrese Teslim Şifre uygulamasının hayata geçirildiğini  vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
 
 "Bu uygulamayla 65 yaş üstü vatandaşlar www.turkiye.gov.tr adresi  üzerindeki başvuru formunu doldurularak e-Devlet Kapısı şifresinin ikamet  adreslerinde kendilerine teslimini talep edebiliyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde  pilot olarak başlatılan uygulama, yakın zamanda tüm Türkiye'de hizmete girecek."

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Ali Taha Koç e-Devlet engelliler
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