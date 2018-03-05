05 Mart 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.946 0.07 EURO 4,7010 0.10
USD 3,8120 0.07 ALTIN 161,620 -0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika! e-Devlet'ten bir bomba daha: Miras sorgulama

05 Mart 2018 Pazartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 13:35

Bir yakınınızdan size miras kalıp kalmadığını öğrenmek artık daha kolay E-Devlet üzerinden artık “Mirasçılık Belgesi" işlemleri de yapılacak.


Son dönemde "Soya Ağacı" ve "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmeti başlatan e-Devlet uygulaması bu kez de sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermeye başlıyor.
 
6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.
 
 Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
 
 "Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."
 
 

ETİKETLER

e-Devlet Mirasçılık Belgesi miras miras e-devlet son dakika son dakika haberi haberler son dakika edevlet edevlet miras sorgulama miras sorgulama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.