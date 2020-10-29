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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 45 milyonu geçti

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 21:00 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 21:00

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyonu geçti.


Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine  bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında  tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 64 bin 700 oldu.
 
ABD, 9 milyon 148 bin 462 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken,  bu ülkeyi 8 milyon 71 bin 189 vaka ile Hindistan, 5 milyon 474 bin 840 vaka ile  Brezilya, 1 milyon 581 bin 693 vaka ile Rusya, 1 milyon 235 bin 132 vaka ile  Fransa, 1 milyon 194 bin 681 vaka ile İspanya, 1 milyon 130 bin 533 vaka ile  Arjantin, 1 milyon 41 bin 935 vaka ile Kolombiya, 965 bin 340 vaka ile İngiltere  ve 906 bin 863 vaka ile Meksika, 894 bin 928 vaka ile Peru izliyor.
 
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını  yitirdi, 32 milyon 856 bin 483 kişi virüsü yenerek, sağlığına kavuştu.
 

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