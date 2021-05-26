Dünyaca ünlü ressam İsmail Acar'ın Fransa'da aldığı şato soyuldu!

Gerekli izinleri alan Acar, hazırlıklarını bitirdiği zaman COVID-19 engeline takıldı. Pandemi nedeniyle sanat okulunun açılışını erteleyen Acar, şatolara güvenlik sistemi kurduktan sonra Türkiye’ye döndü.

12 ADET TABLOSU ÇALINDI

Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın haberine göre; pandemi nedeniyle iki yıldır Fransa’ya gidemeyen ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde ise hırsız şoku yaşadı.

Ünlü ressam, şato çalışanlarını izne yollayınca hırsızlar harekete geçti. 10 milyon euro değerindeki ikiz şatoların birkaç ay içinde beş defa soyulduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarını bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle aşan hırsızların iki şatoya büyük hasar verdiği iddia edildi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

İsmail Acar’ın ülkeye gitmesinin ardından şatolarda hasar tespiti sürüyor. 160 bin euro değerindeki elektronik aletlerin, 16 şöminenin ve parkelerin zarar gördüğü şatolarda sanatçının 12 tablosu da çalındı. Bu tabloların toplam değerinin 400 bin euro olduğu öğrenildi.

200 dönümlük şarap bağına da sahip olan ikiz şatoların yaklaşık değeri 10 milyon euro.