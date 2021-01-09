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Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik aşı açıklaması

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 0:32 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 0:32

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 36'sı yüksek, 6'sı orta gelirli olmak üzere 42 ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının başladığını belirterek, "Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var." dedi.


Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans  yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Kovid-19'un kökenini  araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen ancak bu ülkenin girişlerine onay  vermediği uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuştu.
 
Bilim insanlarının Çinli yetkililerle sorununun çözülmesi için  görüşmelerin devam ettiğini anlatan Ghebreyesus, ancak bilim insanlarının bu  ülkeye girişleriyle ilgili henüz tarih belirlenmediğini belirtti.
 
Ghebreyesus, 36'sı yüksek, 6'sı orta gelirli olmak üzere 42 ülkede  Kovid-19 aşılamalarının başladığını ifade ederek, "Dolayısıyla, düşük ve orta  gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var. Bu,  çözebileceğimiz ve çözmemiz gereken bir sorundur. COVAX ve ACT-Accelerator  aracılığıyla birlikte çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
Zengin ülkelerin aşı firmalarıyla ikili anlaşmalarına tepki
 
Ghebreyesus, zengin ülkelerin faz 3 çalışmaları biten ve üretime  geçilen Kovid-19 aşılarının çoğunu satın aldığına dikkati çekti.
 
DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı  (COVAX) içindeki zengin ve orta gelirli ülkelerin, aşı firmalarıyla ilave ikili  anlaşmalar yapmasına tepki gösteren Ghebreyesus, "Bu, potansiyel olarak herkes  için (aşı) fiyatını artırıyor ve en yoksul ve en marjinal ülkelerdeki yüksek  riskli kişilerin aşı alamadığı anlamına geliyor." uyarısında bulundu.
 
Ghebreyesus, bazı şirket ve ülkelerin aşıların tüm tedarik ve teslimat  sistemini engelleyen kritik verileri DSÖ'ye sunmadığını vurgulayarak, "Aşı  milliyetçiliği hepimizi incitiyor ve kendi kendimizi mahvediyor." dedi.
 
"Haritanın rengini değiştirmemiz gerekiyor"
 
Toplantıda söz alan DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward ise zengin  ülkelerin aksine dünyanın büyük kısmında Kovid-19 aşılama çalışmalarının  başlamadığına işaret etti.
 
Aylward, "Dünyadaki yüksek gelirli ülkelerin yüzde 50'si bugün aşı  yapıyor Düşük gelirli ülkelerin ise yüzde sıfırı. Eşit olmayan bir erişim var.  Orta gelirli ülkelerin ise yüzde 6'sı aşılanıyor. Haritanın rengini değiştirmemiz  gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara  Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle, 2021'de  orta ve düşük gelirli 92 ülkeye 1,3 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtılması  planlandığını duyurmuştu.
 

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
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