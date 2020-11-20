21 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.324 0.83 EURO 9,0590 0.96
USD 7,6220 0.96 ALTIN 458,860 1.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dünya koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 40 milyonu geçti

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 23:42 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 23:42

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 40 milyonu aştı.


Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers"  internet sitesindeki son verilere göre, dünyada virüs bulaşan 40 milyon 9 bin 157  kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en  fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
 
Hindistan'da 8 milyon 472 bin 677, ABD'de 7 milyon 280 bin 921 ve  Brezilya'da 5 milyon 407 bin 498 kişi virüsü yenmeyi başardı.
 
İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 551 bin 414'e, Arjantin'de 1  milyon 167 bin 514'e ve Kolombiya'da 1 milyon 132 bin 293'e ulaştı.
 
Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 367 bin 592 kişi  sağlığına kavuştu.
 
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü,  200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 57 milyonu  aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 373 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

Dünya koronavirüs Kovid-19
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.