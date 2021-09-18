Dünya kahraman anneyi konuşuyor! Çocuklarını dehşetten kurtardı ama...

Venezuela’da tekne kazası sonrası dört gün boyunca denizde yardım bekleyen anne, iki çocuğunu emzirerek hayatta kalmalarını sağladı. Aile denizin ortasında baygın halde bulunurken, fedakar annenin yaptıkları tüm dünyanın gündemine oturdu.

Venezuela’da Mariely Chacon (40), ailesiyle gittiği bir ada eğlencesinden dönüyordu. Bu eğlence büyük bir trajediyle sonlandı. Tekneleri açıkta arızalandı ve bir dalga yüzünden ortadan ikiye bölündü.

Chacon, iki yaşındaki kızı Maria ve altı yaşındaki oğlu Jose’yle birlikte cankurtaran sandalına tutundu. Eşi dahil beş kişi açıkta kayboldu. Anne Chacon, çaresizce yardım beklemeye başladı. Bu sırada çocukları açlıktan ölmesin diye onları emzirdi. Sütü gelsin diye de kendi idrarını içti.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Chacon, dört gün sonra bulundu. Şuuru kapalıydı ama hayattaydı. Çocukları da annelerinin bedeni üzerine kapanmıştı. Anne Chacon, susuzluğa bağlı çoklu organ yetmezliğinden hastanede hayatını kaybetti.

Ailenin dadısı Veronica Martinez de (25) teknenin buzluğu içine sığınmış halde şuuru kapalı bulundu. İleri derecede güneş yanığı yaraları olan çocuklar ve dadı tedavi altında. Anne Chacon, ülkede kahraman ilan edildi. Cenaze töreni, sosyal medyadan canlı yayınlandı. (Posta)