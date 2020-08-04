Dünya genelinde korkutan corona virüs tablosu

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bin 514'e, vaka sayısı 18 milyon 578 bin 713'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 159 bin 542 ölümle ABD 'de görüldü. Bu ülkeyi 95 bin 78 ile Brezilya , 48 bin 12 ile Meksika , 46 bin 299 ile İngiltere , 39 bin 820 ile Hindistan , 35 bin 171 ile İtalya , 30 bin 294 ile Fransa , 28 bin 498 ile İspanya , 19 bin 811 ile Peru , 17 bin 617 ile İran , 14 bin 351 ile Rusya , 11 bin 17 ile Kolombiya , 9 bin 850 ile Belçika, 9 bin 745 ile Şili, 9 bin 232 ile Almanya , 8 bin 953 ile Kanada , 8 bin 539 ile Güney Afrika , 6 bin 150 ile Hollanda , 5 bin 99 ile Pakistan , 5 bin 808 ile Ekvador , 5 bin 765 ile Türkiye ve 5 bin 747 ile İsveç izledi.

Ölü sayısının 1000'den fazla olduğu diğer ülkeler şöyle sıralandı:

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 11 milyon 786 bin 629 kişi iyileşti, 6 milyon 91 bin 570 kişinin tedavisi ise sürüyor.