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Dünya diken üstünde! 'Felaket' dedi ve korkutan haberi açıkladı

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 20:56 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 20:56

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısında bulundu.


BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, yeni raporunda dünyanın Paris  İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin  altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğunu ve sera gazı  emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 16 artış göstereceğini duyurdu.
 
Guterres, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklama, "dünyanın  2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısı  yaptı.
 
Paris İklim Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat  derecede tutulması hedefinin karşılanamamasının çok sayıda can kaybına neden  olacağına dikkati çeken Guterres, "Bu hedefe ulaşacak araçlara sahibiz ama  zamanımız hızla tükeniyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
G20 ülkelerinin küresel sera gazı emisyonların yüzde 80'inden sorumlu  olduğuna dikkati çeken Guterres, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 45  kesintiye gidilmesi gerektiğini belirtti.
 
BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2  santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden  dünya genelinde karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.
 

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