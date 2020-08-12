Düğünler iptal oldu mu? Bazı il ve ilçelerde düğünsaatlerine sınırlandırma getirildi! Düğünler artık 2 saat mi olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen düğünler ve kapatılan düğün salonları normalleşme adımlarının ardından yeniden faaliyete geçmişti. Vaka sayında yaşanan artışlar ile düğün, kına ve nişan günlerinde sosyal mesafenin göz ardı edilmesi bazı tedbirlerin alınmasına neden oldu. Düğün yapacaklar arama motorları üzerinden düğünler iptal mi edildi, sorularına yanıt ararken bazı il ve ilçelerde düğün saatlerine sınırlandırma getirildi. Peki, Düğünler 2 saat mi olacak? Hangi il ve ilçelerde düğünler yasaklandı?

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında düğün salonları kapatılmış ve düğünler iptal edilmişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla yeniden faaliyete geçen düğün salonlarında, düğün, kına ve nişan yapılmaya devam etti. Yaz mevsimiyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artış, yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Böylece, bazı illerde düğünlerin saatleri sınırlandırıldı, yiyecek ikramında bulunmak ise ikinci bir emre kadar yasaklandı. Peki, Düğünler 2 saat mi olacak? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Salgınla mücadele kapsamında vaka sayısındaki artışı kontrol altında tutmak için düğünlere kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı, bu konuda valiliklerin ve il sağlık müdürlüklerinin görüşlerini alıyor. Bölgedeki vaka sayısının yüksek olması ve artış yönlü hareket olması halinde iptal edilebilen düğünler, İl ya da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karara bağlanıyor.

KÜTAYHYA TAVŞANLI'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI

Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti.

DÜĞÜNLER 2 SAAT Mİ OLACAK?

Bursa'da Düğün Ve Nişan Törenlerine Saat Sınırlandırılması Getirildi

Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.

Malatya'da Düğünler 2 Saat Süreyle Sınırlandırıldı

Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.

DÜĞÜNLERDEKİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Düğünlere gözlemci olarak katılan polisler, Kovid-19 ile mücadelede önemli rol oynuyor. Sosyal mesafenin korunmadığı, hijyene özel gösterilmeyen ve maske takılmayan kalabalık ortamları seven Kovid-19'un yayılmaması için çalışan gözlemci polisler, özellikle oyun pistinde sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak, maske takma kullanımını kontrol altında tutuyor.

Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunması, hijyene özen gösterilmesi ve maske takılması çok büyük önem taşırken, düğün ve nişan törenleri de bu anlamda kurallara en çok uyulması gereken etkinlikler arasında yer alıyor.