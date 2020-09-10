Dudak dolgusunda merak edilenler

Doğal olarak ince dudaklı olduğunu düşünen herkes yaptırabiliyor. Dolgun dudaklar herkesin bildiği gibi yüz güzelliğini etkileyen önemli bir unsurdur. Tarih boyunca dolgun dudak her zaman çekici bulunmuştur. Bunun için eski aktrislere bakmak bile yeterli.

Dudak dolgusu, güzelliğin vazgeçilmez ögelerinden olan dolgun dudaklara sahip olma imkanı sunan en fazla talep edilen ve en güvenilir plastik cerrahi prosedürlerinden birisidir. Biz de dudak dolgusu hakkında bilmemiz gerekenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk’e sorduk.

En çok kimler yaptırıyor?

Doğal olarak ince dudaklı olduğunu düşünen herkes yaptırabiliyor. Dolgun dudaklar herkesin bildiği gibi yüz güzelliğini etkileyen önemli bir unsurdur. Tarih boyunca dolgun dudak her zaman çekici bulunmuştur. Bunun için eski aktrislere bakmak bile yeterli. En sevilen, en güzel bulanan kadın starların neredeyse hepsi dolgun dudaklara sahiptir. Hatta birçoğu dudak güzelliği ile ikon haline gelmiştir. Eskiden de, günümüzde de dolgun dudak her zaman hayal edilen ve istenilen bir özellik olmuştur.

Dudaklar yüz güzelliğini ve ifadesini çok etkiler mi?

Hem yüz güzelliği hem de yüz ifadesi üzerinde oldukça etkilidir. Dolgun dudaklar neşenin, gençliğin, mutluluğun ve sağlığın sembolü durumundadır. İnce dudaklar ise sinirin, stresin, mutsuzluğun… Dudak dolgusu yaptırmak için gelenlerin birçoğu mutsuz, yorgun ve hasta görünme şikayeti ile plastik cerrahiye başvuruyor. Güzel bir gülümsemenin ana unsurlarından birisidir çünkü güzel ve dolgun dudaklar…

Peki, dudağın şekline nasıl karar veriliyor?

Var olan dudak yapısı üzerinden yüz ile en uyumlu olacak, en doğal duracak şekle karar verilir. Bunun için genel yüz ölçüleri altın oran dediğimiz bir yöntem ile hesaplanır. Dudak yüzdeki diğer organlarla uyumlu bir ölçüde olmalıdır. İlk bakışta dikkati çekmeyecek, doğal bir dolgunluğa sahip olacak şekilde dolgunlaştırılır.

Dudak dolgusu işlemi nasıl yapılır?

Dudak dolgusu hissedilmeyecek kadar ince iğneler ile hyalüronik asit enjekte edilerek gerçekleştirilen basit bir işlemdir. Cerrah vermek istediği şekle göre gereken noktalara dolgu malzemesini enjekte eder. Ortalama 10-15 dakika süren bu enjeksiyon işleminin hemen ardından sonuçlar görünür hale gelir. Yani dolgu işleminin sonuçları hemen görülebilir, beklemek gerekmez. Etkisi ise 4 ile 12 ay boyunca devam eder.

Geçici dolgu mu, kalıcı dolgu mu yaptırmak daha iyidir?

Günümüzde birçok cerrah geçici dolguyu tercih ediyor. Çünkü kalıcı dolgular doğal yaşlanma süreci devam ettiği için zaman içinde deforme olabiliyor. Kalıcı dolgularda zaman içinde düzeltilme riski ortaya çıkabiliyor. Oysaki geçici dolguyu hasta istediği sürece kullanabilir, bir sonrakinde şeklini ve boyutunu değiştirebilir, memnun kalmazsa bir daha yaptırmayabilir. Geçici dolgular geri dönüşü mümkün kıldığı için çok daha güvenilir malzemelerdir.

Sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Herhangi bir kesi, dikiş vs. olmadığı için iyileşme süreci olmayan sadece dikkat edilmesi gereken 24 saatlik bir süreci var. Güneşten korunmak, çok sıcak içecek tüketmemek, yüzü ve dolayısıyla dudakları çok gerecek hareketler yapmamak gibi… Öğle arası estetiği olarak bilinen uygulamalardandır. Dolgun dudaklar ile bir saat içinde işinize ya da normal hayatınıza dönebilirsiniz.