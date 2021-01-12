12 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.536 -0.29 EURO 9,0950 -0.05
USD 7,4730 -0.15 ALTIN 444,220 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Dünya Haberleri »
  • DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor

DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 0:07 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 0:07

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başdanışmanı Bruce Aylward, düşük ve orta gelirli 92 ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının şubat ayında başlayacağına inandıklarını söyledi.


DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde  düzenlediği basın toplantısında, "40'tan fazla ülke şu anda Kovid-19'a karşı  aşılamaya başladı. Bununla birlikte, şimdiye kadar aşılamaların tamamı yüksek  gelirli veya orta gelirli ülkelerde yapıldı." bilgisini verdi.
 
Orta ve düşük gelirli 92 ülkede DSÖ öncülüğündeki aşılama kampanyası  hakkında Aylward,  "Şubat ayında bu ülkelerde aşılamaya başlayabileceğimize  inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu.
 
Fakir ülkelerde aşı çalışmalarının bir an evvel başlaması için aşı  üreticisi şirketlerle iş birliğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aylward,  ayrıca mali iş birliği ve yardıma gereksinim duyduklarını belirtti.

ETİKETLER

DSÖ Kovid-19 koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.