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DSÖ, koronavirüsün kökeninin araştırılması için danışma grubu kurdu

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 0:39 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 0:39

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patojenlerinin kökenini saptamak için uzmanlardan oluşan danışma grubu kurduğunu duyurdu.


DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün  Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19  salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
 
Kovid-19'un nereden türediğinin bulunması için uzmanlardan oluşan bir  ekip görevlendirilmesi çağrılarına DSÖ'nün kulak verdiğini kaydeden Ghebreyesus,  bu kapsamda "700'ün üzerinde başvuru yapan uzmandan 26'sını seçerek" Kovid-19  Patojenlerinin Kökenini Araştırmak İçin Bilimsel Danışma Grubu'nu (SAGO)  kurduklarını belirtti.
 
Ghebreyesus, "Uzmanlarımız kendi alanlarında edindiği tecrübe ve  uzmanlıklarına bakılarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.
 
SAGO'nun görev tanımına ilişkin Ghebreyesus, "SAGO, Kovid-19 dahil  olmak üzere salgın potansiyeline sahip yeni ortaya çıkan patojenlerin kökenlerine  yönelik çalışmaları tanımlamak ve yönlendirmek için küresel bir çerçeve  geliştirmek üzere DSÖ'ye tavsiyede bulunacaktır." şeklinde konuştu.
 
SAGO'nun uzman listesinin onay aşamasında olduğunu anlatan  Ghebreyesus, 2 haftalık değerlendirme süresinin ardından üyelerin açıklanacağını  söyledi.
 
DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan ise dünyayı  durduran bu virüsün kaynağını bütün insanlığın merak ettiğini vurgulayarak,  "Bütün ülkelere, gazetecilere ve diğer herkese, bu konunun tartışılması için  fırsat tanımaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
 
Ryan, SAGO'nun Kovid-19'un kökeninin bulunabilmesi için "son şans"  olabileceğine vurgu yaptı.
 
Kovid-19’un kökeni
 
Yeni tip koronavirüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı henüz  açıklanamazken, yarasa kaynaklı virüsün bir ara tür (pangolinler) aracılığı ile  insanlara bulaşmış olabileceği düşünülüyor.
 
Çin'in Yünnan bölgesindeki bilim adamları 2019 ve 2020 yıllarında,  2013’te yaşayan bir Shamel at nalı yarasası (Rhinolophus shamel) örneğinde yüzde  96,2 oranında Kovid-19’a benzer patojen bulduklarını açıklamıştı.
 
Çin’in güneyine 2020 Şubat ayında kaçırılmaya çalışılan iki Malayan  Sunda pangolininde (Manis javanica) de SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili iki  patojen bulunmuştu.
 
Son olarak Kamboçya’da araştırmacılar, 2021 Ocak ayında, 2010'da  yaşayan iki Shamel at nalı yarasasının Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile yüzde  92,6 benzerlikte patojen taşıdığını ortaya koymuştu.

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