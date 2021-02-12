Dondurulan embriyolar çözüldüğünde zarar görür mü?

Tüp bebek tedavisi için başvuruda bulunan çiftlere önerilen embriyo dondurma işlemi birçok kişi tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir embriyo dondurma işlemi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Embriyo dondurma işlemi tüp bebek tedavisine başvurulan çiftlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Embriyoların nasıl dondurulduğu çözüldükten sonra kalitelerini ve canlılık oranlarını için oldukça önemli olduğunu belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir embriyo dondurma işlemini sizler için anlatıyor.

EMBRİYO DONDURMA İŞLEMİ NEDİR?

Embriyo dondurma işlemi transfer yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Kalan embriyolar, embriyologlar tarafından seçilir ve dondurma işlemine uygun olanlar ayrılır. Çiftin yazılı onayı alınarak dondurulup sıvı azot içinde -196 derecede saklanır.

Dondurulacak embriyolar çözülecekleri zaman sıvı nitrojenden çıkarılarak oda sıcaklığında çözülür. Özel bir ortama alınan embriyolar bekletme cihazına alınır. Aynı gün gerekliyse transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

Dondurulan embriyolar çözüldüğünde her zaman ilk canlılığında olmayabilir. Ancak bu ihtimal yaklaşık %5’tir. Embriyo canlılık oranı kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

EMBRİYO DONDURMA İŞLEMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Dondurulan embriyolar tüp bebek tedavisi başarılı olmazsa, düşük yaşanırsa ya da ikinci bir gebelik için tekrar kullanılabilmektedir. Bu sayede çift zaman kazanacak ve maddi açıdan kolaylık sağlayacaklar. Anne adayı hormon kullanmayacağı için süreç daha kolay gelişecektir.

Embriyo transferinin yapılacağı dönemde anne adayına ait bir sorun ortaya çıkarsa tüm embriyolar dondurulabilir. Böylece anne adayı riske sokan durumlardan kaçınır. Aynı şekilde gebelik için rahim kalınlığı uygun olmayan anne adayları önce tedavi edilip ardından transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

HANGİ DURUMLARDA EMBRİYO DONDURMA İŞLEMİ YAPILABİLİR?

• Fazla sayıda kaliteli embriyosu olanlarda tekrar transfer edilmek için,

• Aşırı uyarılma sendromunu yaşama riski olan kadınlarda,

• Rahim içini oluşturan endometrium dokusunun gelişmediği durumlarda,

• Rahim içi cerrahi operasyon gereken durumlarda,

• Kemoterapi veya radyoterapi gerektiren kanser tedavilerinden önce yapılabilir.

DONDURULAN EMBRİYOLARIN SAKLAMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dondurulmuş embriyolar çok uzun süre bekledikten sonra çözülse bile transfer işleminden sonra başarılı gebelik şansı vermektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen saklama süresi ise sıvı nitrojen içerisinde 5 yıldır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Embriyo dondurma yöntemi için en önemli nokta seçilecek tüp bebek tedavi merkezidir. Merkezin bu konuda tecrübeli olup gerekli imkanları bünyesinde bulundurması işlemi başarılı hale getirecektir.