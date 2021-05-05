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Dolar ve faiz ile ilgili flaş tahmin! Merkez Bankası açıkladı...

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 11:14 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 11:28

Merkez Bankası kamuoyuna duyurdu. Dolar ve faiz ile ilgili kritik açıklama! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 13,81 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,57'den 8,71'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,95 oldu.


 
Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve  profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mayıs ayı  Beklenti Anketi"ni yayımladı.
 
Geçen ay yüzde 1,05 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde  yüzde 1,27'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 13,81 oldu.
 
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,26'dan 11,81'e, 24 ay sonrası  TÜFE beklentisi de yüzde 9,55'ten 9,99'a yükseldi.
 
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,57'den 8,71'e  yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,95 oldu.
 
Bir önceki anket döneminde 25,8 milyar dolar olan yıl sonu cari  işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,4 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl  cari işlemler açığı beklentisi ise 24 milyar dolar olarak hesaplandı.
 
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19
 
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,3'le  değişmezken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2'den 4,1'e indi.
 
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde  19'da sabit kaldı.
 
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi  ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.

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