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Doktorlar endişeli! Hastalıkları daha da artırabilir

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:43 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 17:43

Doktorlar, hava kirliliğinin, akciğer kanseri başta olmak üzere hastalıkları daha da artırmasından endişe ediyor.


Hindistan'da doktorlar 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü öncesinde  akciğer kanserlerindeki artışın nedenlerinden biri olduğu düşünülen hava  kirliliğiyle mücadele için sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade ediyor.
 
Akciğer Bakım Vakfının kurucusu, ödüllü Göğüs Hastalıkları Uzmanı  Arvind Kumar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava kirliliğini ciddiye  almazsak önümüzdeki on yılda sadece akciğer kanseri değil, her türlü akciğer  hastalığı salgınıyla karşı karşıya kalacağız." dedi.
 
Kumar, yirmi yıl içerisinde kalp hastalıklarının yerini akciğer  hastalıklarının alacağını belirtti.
 
Medanta Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Göğüs Onko-Cerrahisi ve Akciğer  Nakli Enstitüsünün de başkanı olan Kumar, 2012-2019 dönemindeki akciğer  kanseriyle ilgili verileri, 1988-1998 dönemiyle karşılaştırdı.
 
Araştırmasında, 1988-1998 yıllarında kanser hastalarının yüzde 90'ının  sigara içtiğinin tespit edildiğini belirten Kumar, "Şaşırtıcı ve dehşet verici  şekilde, 2019 çalışmasında, hastaların yüzde 50'sinin sigara içmediğini gördük."  diye konuştu.
 
Kumar, hava kirliliğinin, hak ettiği ciddiyet ve aciliyetle ele  alınması gerektiğini vurgulayarak "Sağlık faktörü, henüz hava kirliliğinin  iyileştirilmesini gerektiren sebepler arasında değil. Hava kirliliği yalnızca  kimyasal bir sorun olarak görülüyor." açıklamasında bulundu.
 
Dr. D. Bahera da Hindistan'da vakaların arttığını ve bunun ciddi bir  sorun olduğunu belirterek "Bunda etkili birçok faktör var. Sigara içmek hala  kanserin en yaygın nedeni ama bu hastalık sigara içmeyen kişilerde de görülüyor."  ifadelerini kullandı.
 
Akciğer kanserinin diğer etkenleri arasında mesleki maruziyet ve hava  kirliliğinin de yer aldığını belirten Bahera, hava kirliliğinin, hastalığın  artışında "önemli rol" oynadığının altını çizdi.
 
Mumbai'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sarthak Rastogi ise  Hindistan'da hava kirliliğinin akciğer kanserine etkisinin "artık göz ardı  edilemeyeceğini" kaydetti.
 
Farklı sağlık merkezlerinin verilerinde akciğer kanseri hastalarının  yüzde 30-55'inin hiç sigara içmediğinin görüldüğünü aktaran Rastogi, "Temiz hava  eylemleri ve politikaları zamanımızın ihtiyacı. Kirletici endüstriler  uzaklaştırılmalı ve daha temiz yakıtlar kullanılmalı. Hibrit araçların veya  elektrikli araç teknolojisinin kitlesel yayılımı hedeflenmeli." dedi.
 
Rastogi, ulusal alanda gerçeği görebilmek için daha büyük çaplı  çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.
 
Ulusal Kanser Kayıt Programı kapsamına göre, 2020'de tahmini kanser  hastası sayısı 1 milyon 392 bin 179 olan Hindistan, dünyada en yüksek vaka  sayısına sahip ilk beş ülke arasında yer alıyor.
 
Greenpeace Güneydoğu Asya IQAir verilerine göre, Hindistan'da hava  kirliliği ve ilgili sorunlar nedeniyle 120 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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Hindistan doktorlar hava kirliliği akciğer kanseri
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