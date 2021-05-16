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Doğu Kudüs'te sinagogda ayin sırasında çökme: 60 yaralı

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 20:34 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 20:34

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu 60 kişi yaralandı.


Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Ze'ev Yahudi yerleşim  birimindeki bir sinagogda oturma yerleri ayin sırasında çöktü.
 
Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık  ekibi sevk edildi.
 
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı  açıklamada, 10'u ağır 60 kişinin yaralandığı belirtildi.
 
Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez  ayin yapıldığı ifade edildi.
 
Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin  bulunduğu kaydedildi.
 
İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda  1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi  hayatını kaybetmişti.
 

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Doğu Kudüs Ultra-Ortodoks Yahudi
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