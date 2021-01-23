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Doğal gaz, elektrik ve su faturaları için flaş açıklama! Dosya Cumhurbaşkanı'na sunuldu...

AA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 17:56 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 18:10

Milyonlarca kişinin gözü orada. Elektrik, su, doğalgaz faturaları ve vergilerle ilgili flaş açıklama geldi. TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ettiklerini belirten Palandöken "Görüşme çok olumlu bir havada geçti. İlk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz. Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir" dedi.


 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel  Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle  sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların sorunlarını Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını belirterek, "Görüşme çok olumlu bir havada  geçti. İlk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz."  ifadesini kullandı.  Palandöken, yazılı açıklamasında, Erdoğan’a, dün Vahdettin Köşkü'ndeki  kabulde esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını anlattığını ve çözüm önerilerine  ilişkin 6 maddelik bir dosya sunduğunu bildirdi. Görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini ifade eden Palandöken,  esnafın sorunlarının çözümüne yönelik ilk kabine toplantısında gerekli adımların  atılacağına inandığını kaydetti.  
 
Sunduğu dosya içeriği hakkında bilgi veren Palandöken, salgın  nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi  ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi  taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve  sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep  ettiklerini belirtti. Palandöken, dosyadaki diğer maddeleri şöyle sıraladı:Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği  kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.
Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz  fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir. Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane,  kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo  salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile  sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere  müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına  olanak sağlanmalıdır.
 
 Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır.
 
 Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık  hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl süreyle  uzatılarak devam ettirilmelidir."
 
  

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Doğal gaz elektrik su vergi SGK primleri
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