Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

KİMLİĞİ SAPTANDI ARANIYOR

Polis memurlarına ateş açan ve 1 polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, polis ekibimizin durumundan şüphelenilen 3 şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." Polis memurunun şehit olmasına neden olan saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.