Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Atakan Arslan şehit oldu. 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor. Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.
KİMLİĞİ SAPTANDI ARANIYOR
Polis memurlarına ateş açan ve 1 polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, polis ekibimizin durumundan şüphelenilen 3 şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." Polis memurunun şehit olmasına neden olan saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.