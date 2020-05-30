30 Mayıs 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 105.520 0.15 EURO 7,5790 0.41
USD 6,8140 0.03 ALTIN 379,600 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

AA/DHA |  30 Mayıs 2020 Cumartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 17:41

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.


 Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Atakan Arslan şehit oldu. 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına  uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince  özel bir hastaneye kaldırıldı. 
 
 
Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine  götürüldü. Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat  ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon  sürüyor.  Polis helikopteri de operasyona havadan destek  veriyor. Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderileceği ifade edildi.
 
 
 
KİMLİĞİ SAPTANDI ARANIYOR
 
Polis memurlarına ateş açan ve 1 polisin şehit olmasına neden olan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Mobese kameralarından görüntülenen şüphelinin üzerinde beyaz tişört olduğu ve isminin A.P. olduğu belirlendi.
 
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, polis ekibimizin durumundan şüphelenilen 3 şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." Polis memurunun şehit olmasına neden olan saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.
 

ETİKETLER

şehit polis Diyarbakır
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.