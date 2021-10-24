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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'ndan "baby shower" tepkisi

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 18:46 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 18:46

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, "baby shower" organizasyonlarını eleştirdi. 2 bin 500 lira gibi giriş bileti olduğunu belirten İşliyen, "Güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin" dedi.


Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen,  Ağrı'da "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konferansına katıldı. Kültür ve Kongre Merkezinde İl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası  kapsamında gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal  Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimiyle başladı.
 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, konferansta yaptığı  konuşmada, insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını söyledi.
 
Baby shower organizasyonlarının başladığına ve yaygınlaştığına dikkati  çeken İşliyen, "Dindar insanlar bir araya geliyor, bu baby shower dedikleri  organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira  civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da  güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya  çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde  çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın." diye konuştu.
 
İşliyen, adil, hakkaniyetli ve emanete riayet edilen bir dünya oluşsun  diye Kur'an-ı Kerim'de haksızlık ve yanlış yapan bir Müslüman'ın aleyhine bir  Yahudi'yi kurtaran yaklaşık 10 civarında ayetin indiğini ifade ederek, menfaat  merkezli bir kulluğun olmadığını, her zaman vefalı olunması gerektiğini  vurguladı.
 
İnsanların ebedi hayatını tehlikeye atacak ve tehdit edecek yanlışları  içerisinde kalmaması gerektiğine dikkati çeken İşliyen, konuşmasını şöyle  sürdürdü:
 
"Peygamber Aleyhissalatu vesselamın çağrısı insana hayat verir. Bizi  uyuşturan uyuşturuculardan, çağrıya icabet etmenin yoluna bakacağız. Allah'a  karşı kulluk görevlerimiz, ağızdan yalan çıkmayacak, şu göz harama bakmayacak. Bu  eller haram tutmayacak. Şu kursaktan bir lokma haram geçmektense ateşi yutmak  daha iyidir. Bu boğazdan bile bile faiz geçmeyecek, devlet, kamu ve kul hakkı  geçmeyecek, alkol geçmeyecek. İnsan anne ve babasını razı ve memnun etmedikçe ve  onlara karşı vefa görevini yerine getirmedikçe Allah'a karşı vefalı bir kul  olamayacağını bilecek. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasına bağlıdır.  Allah'ın öfkesi anne ve babanın öfkesine bağlıdır. "
 
Akrabalık bağını kesen bir insanın Allah katında iyi bir Müslüman  olamayacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan İşliyen, şu değerlendirmelerde  bulundu:
 
"Vefa göstermek evlatlarımızı Allah'ın rızasına uygun yetiştirmekle  mümkündür. Vefa göstermek Peygamber Aleyhissalatu vesselamın ahlakıyla  ahlaklanmayla mümkündür. Çok şey söylenebilir ama ben az söyleyeyim siz çok şey  anlayın. Vefa göstermek hayatın bir sınav olduğunu ve her halükarda nasıl  edeceksek edip Rabb'imizin rızasını kazanmaktan başka bir çaremizin olmadığını  bilmeliyiz. Allah'ın rızası yoksa hayatın anlamı yoktur. Peygamber Aleyhisselatu  vesselama intiba yoksa yaşamanın anlamı yoktur. 'İbadetiniz, kulluğunuz ve duanız  olmazsa Allah sizi ne yapsın' diyor Cenabıhak."

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Diyanet Burhan İşliyen baby shower organizasyon
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