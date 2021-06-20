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Diyanet duyurdu! 21 Haziran'da başlıyor!

20 Haziran 2021 Pazar - 10:09 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 10:09

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular başlıyor. Binlerce öğrenci yaz tatili boyunca Kur'an kurslarında eğitim alacak ve 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Peki, Yaz kuran kursları ne zaman açılacak 2021? Yaz kuran kursları başvurusu nasıl yapılır? Kuran kursları yüz yüze mi, online mı? İşte yaz Kuran kursları ile ilgili detaylar...


Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz  Kur'an kurslarına başvurular yarın başlıyor.
 
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya  "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
 
KURAN KURSLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?
 
Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt  yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki  en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek. Bu gruba  sadece yüz yüze eğitim verilecek.
 
10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi  üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya  çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi  üzerinden alınacak, eğitimler sadece çevrim içi olacak.
 
Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru  yapılabilecek.
 
Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi  olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.
 
YAZ KUR’AN KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
 
Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak  Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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