Dışişleri Bakanlığı: Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi, bakanlığa davet edilecek

Dışişleri Bakanlığı, "PKK iltisaklı grupların Viyana'da 4 gün üst üste gösteri düzenlemelerinden, ayrıca Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi, bakanlığımıza davet edilecektir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan, Avusturya'da PKK yanlısı gruplarca düzenlenen protesto gösterileri ve Avusturya hükümetinin tutumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Viyana da terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesinin, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Sözkonusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez. Türkiyenin sınırları içerisinde ve sınır ötesinde terörle kararlı mücadelesinde elde ettiği somut sonuçların önemi bu manzara karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKKya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir."